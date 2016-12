Usa, Clinton contro Trump: ha fatto affari truffando piccole aziende

"Alcune aziende sono finite sul lastrico non perché Donald Trump non potesse pagarle, ma perché non voleva pagarle". A parlare è la candidata democratica alle presidenziali statunitensi, Hillary Clinton, in una campagna sempre più infuocata. Trump, ha aggiunto, si "è rifiutato di pagare i conti a tante piccole aziende: si è costruito una carriera truffandole".