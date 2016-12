Decine di uomini ammassati sul pavimento e avvolti in coperte termiche per difendersi dal freddo, una mamma che cambia il pannolino al figlio sul cemento, un individuo che dorme appoggiato ad un orinatoio: è questo che mostrano le immagini shock scattate nel 2015 in un centro di detenzione in Arizona, dove la polizia di frontiera rinchiude i clandestini che tentano di entrare negli Stati Uniti dal Messico.