Usa, cinque morti in Texas in due sparatorie collegate fra loro

Almeno cinque persone sono morte in due diverse sparatorie avvenute in Texas. La polizia di Robstown è intervenuta in una casa di riposo a Corpus Christi dopo la segnalazione di una sparatoria e hanno scoperto i cadaveri di tre persone, tra cui anche quello del killer. In un'altra residenza poco distante, sono stati scoperti i cadaveri di altri due uomini. Secondo gli investigatori, i due casi sarebbero collegati.