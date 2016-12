Usa, cinque morti in due sparatorie in Georgia: killer suicida

Dopo la strage in Ohio , con 8 morti, altre due sparatorie hanno provocato la morte di cinque persone ad Appling, in Georgia . Nel primo episodio hanno perso la vita tre persone; nel secondo, sempre nella stessa città ma a circa un chilometro di distanza, ne sono state uccise altre due. Secondo la polizia il pluriomicidio sarebbe opera di un solo killer, il 50enne Wayne Anthony Hawes, che dopo il massacro si è suicidato.

Secondo il medico legale Vernon Collins, delle tre vittime della prima sparatoria (un uomo e due donne) due sono morte sul luogo del delitto e una dopo il trasporto in ospedale; nel secondo episodio sono stati invece uccisi un uomo e una donna. Le autorità sono al lavoro per confermare le identità delle vittime: tutti i cadaveri sono stati portati al laboratorio criminale dell'ufficio investigativo della Georgia.



Secondo gli investigatori, la strage è scaturita da una lite in famiglia: sebbene la moglie di Hawes non sia tra le vittime, lo sono altri congiunti dell'uomo, ma ancora non è chiaro quale sia la loro relazione di parentela con l'assassino.