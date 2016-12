Usa, chiuso centro nucleare

Il centro di trattamento di materiale nucleare di Savannah River, in South Carolina, negli Usa, è in "lockdown", ovvero a nessuno è concesso di entrare o uscire. Lo riporta la stampa americana, sottolineando che i motivi alla base della decisione non sono ancora chiari. Fonti del centro avrebbero parlato di un "potenziale evento di sicurezza", sottolineando però che non ci sarebbero conseguenze al di fuori del perimetro dell'impianto.