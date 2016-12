Usa, chiusa indagine scandalo fisco

Il dipartimento della Giustizia Usa mette fine a due anni di indagini sul cosiddetto "scandalo fisco". Funzionari dell'agenzia delle entrate americana (Irs) erano accusati di aver agito con motivazioni politiche nelle verifiche eccessive su alcuni gruppi conservatori, in particolare il Tea Party, durante la campagna elettorale del 2012. Non ci saranno incriminazioni in quanto non ci sono prove sufficienti.