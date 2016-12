17 marzo 2015 Usa, chiesta una seconda Casa Bianca per addestrare gli agenti della sicurezza Dopo le recenti intrusioni, il Secret service statunitense vuole una replica a grandezza naturale dello storico edificio. Costo: 8 milioni di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

16:11 - Un'altra Casa Bianca, identica all'originale, da costruire nel Maryland, a circa 35 chilometri dal 1.600 di Pennsylvania Avenue, a Washington. Dopo i recenti tentativi di intrusione, che hanno creato non poco imbarazzo, il Secret service statunitense corre ai ripari chiedendo al Congresso gli 8 milioni di euro necessari per la realizzazione della replica dello storico edificio. Obiettivo: migliorare l'addestramento degli agenti.

Sarà il direttore del Secret service in persona, Joseph Clancy, a chiedere al Parlamento a stelle e strisce di mettere mano al portafogli. Clancy sottolineerà che attualmente, per l'addestramento dei suoi agenti, utilizza una riproduzione rudimentale e non in scala, priva di recinzione, cancelli o altre strutture che possano rendere più efficaci le simulazioni. La replica fornirà invece "un ambiente più realistico".



La più clamorosa delle intrusioni nella dimora del presidente Barack Obama risale al settembre scorso, quando un reduce affetto da problemi mentali è riuscito a scavalcare l'inferriata della Casa Bianca e ad arrivare armato di coltello fin dentro l'edificio principale, nella East Room, prima di essere bloccato e arrestato.