19 ottobre 2014 Usa, chiama il cucciolo e poi gli spara: polemica per condotta di un poliziotto Texas, un video mostra l'agente richiamare l'attenzione del cane per poi, una volta avvicinatosi, aprire il fuoco

07:53 - E' polemica in Texas dopo la diffusione di un video in cui viene mostrata l'uccisione, da parte di un agente di polizia, di un cucciolo di cane. Nel filmato si sente un uomo chiamare il cucciolo per poi, una volta avvicinatosi, sparare. Il dipartimento di polizia Cleburne, che ha diffuso il video, difende il suo uomo: l'agente, inviato sul posto dopo una chiamata al 911 per un'emergenza, avrebbe aperto il fuoco quando il cane si è avvicinato con fare aggressivo.