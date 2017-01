Usa, Charles Manson riportato in prigione dopo il ricovero

Charles Manson, ricoverato in questa settimana in ospedale in gravi condizioni, è stato riportato nella prigione della California dove sta scontando il carcere a vita. Lo riporta il Los Angeles Times. Il capo della setta satanica è stato il mandante della strage di Bel Air del 1969 in cui furono massacrate, in una villa vicino a Los Angeles, sette persone tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski.