Usa: cessato allarme stazione treni World Trade Center

Cessato allarme al World Trade Center. Il pacco sospetto che aveva provocato una evacuazione della stazione della linea Path che porta in New Jersey è risultato innocuo. Lo ha annunciato la polizia su Twitter. I servizi ferroviari da e per il New Jersey sono ripresi dopo che il bagaglio abbandonato è stato rimosso dalle autorità. La polizia ha fatto sapere che ci potranno essere ritardi nei treni.