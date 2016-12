Usa, celebrati i funerali dell'agente ucciso Biden: "Polizia di New York è la migliore"

12:43 - Il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, difende l'operato della polizia americana nel corso dei funerali dell'agente Rafael Ramos, ucciso la settimana scorsa a New York. "So che parlo per l'intera nazione quando dico che il nostro cuore soffre per voi", ha detto Biden ai colleghi della vittima. Il vicepresidente ha anche reso omaggio al Dipartimento di polizia della città, affermando che è probabilmente "il migliore al mondo".

Alla cerimonia, in una chiesa protestante del quartiere newyorkese di Queens, era presente anche il sindaco della città, Bill de Blasio, oltre a decine di migliaia di persone e agenti di polizia. Fuori della chiesa, maxischermi e altoparlanti per trasmettere la funzione. Moltissime le persone che non sono riuscite ad entrare: tra loro circa 25mila agenti di polizia in alta uniforme.



La polizia "ha perso un'eroe", ha detto de Blasio. Ma, durante il discorso del sindaco, un gruppo di poliziotti fuori della chiesa ha voltato le spalle ai maxischermi. De Blasio è stato aspramente criticato da molti agenti di New York perché non avrebbe mostrato loro sostegno dopo le polemiche per la decisione del gran giurì di non incriminare l'agente che ha ucciso Eric Garner.



Promozione postuma per i due detective uccisi - Intanto Rafael Ramos e Wenjian Liu, i due poliziotti uccisi a sangue freddo in un'imboscata, hanno avuto la promozione postuma a detective di primo grado, il più alto per un detective del Dipartimento di polizia di New York. In tal modo, le famiglie dei due agenti avranno ulteriore assistenza economica rispetto a quella già prevista. La vedova o il vedovo di un agente del Nypd ucciso ha diritto a vita al 100% del suo salario annuo.