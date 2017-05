Usa, catturato il sospetto serial killer di Phoenix

Il sospetto autore di 12 sparatorie che hanno terrorizzato per mesi la città di Phoenix, in Arizona, è stato catturato. L'uomo, il 23enne Aaron Juan Saucedo, è accusato di aver ucciso 9 persone, tra cui una bambina di 12 anni, e affronta 26 capi d'accusa. La maggior parte degli omicidi è avvenuta in un quartiere della città a maggioranza latina tra l'agosto 2015 e il luglio 2016. Il killer colpiva le sue vittime quando scendeva il buio.