Usa, caso Brennan: 60 ex dirigenti intelligence contro Trump

Si allunga la lista degli ex dirigenti dell'intelligence Usa contrari alla decisione di Donald Trump di revocare il nullaosta di sicurezza all'ex capo della Cia John Brennan, suo critico molto severo, in particolare sui rapporti con la Russia. Dopo una prima lettera con dodici aderenti, altri sessanta firmatari hanno sottoscritto una dichiarazione per ammonire il presidente che, se manterrà questa linea, "il Paese sarà indebolito".