Usa, Casa Bianca: Trump a Roma vedrà Mattarella

Il presidente americano Donald Trump sarà a Roma a fine maggio per incontrare il Papa e in quell'occasione vedrà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che in vista del G7 di Taormina i due leader discuteranno di "cooperazione multilaterale e relazioni bilaterali fra gli Stati Uniti e l'Italia".