Usa, Casa Bianca si congratula per svolgimento elezioni in Liberia

La Casa Bianca si è congratulata con la Liberia per lo svolgimento delle ultime elezioni presidenziali, che si sono concluse con la vittoria dell'ex calciatore George Weah al ballottaggio. "Questo è il primo trasferimento pacifico del potere da un Capo di Stato democraticamente eletto a un altro in decenni e rappresenta un'importante pietra miliare per la democrazia in Liberia", ha affermato la Casa Bianca in un comunicato.