Usa, Casa Bianca esamina legalità prestiti Kushner

I legali della Casa Bianca stanno verificando se due prestiti, per un totale di oltre 500milioni di dollari accordati alle aziende di famiglia di Jared Kushner, consigliere e genero del presidente americano Donald Trump, possano aver violato la legge o le regole etiche federali. Lo si afferma in una lettera dell'Agenzia federale per l'etica, in risposta ai dubbi espressi da un deputato democratico.