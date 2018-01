Usa, Casa Bianca: con shutdown presenza di Trump a Davos incerta

In seguito allo shutdown dell'amministrazione federale Usa la partecipazione del presidente Donald Trump al World Economic Forum di Davos diventa incerta. "La nostra priorità è la riapertura del governo. Non so se sia possibile la partecipazione al Forum di Trump", ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Scettico anche il direttore per gli Affari legislativi, Marc Short: "La presenza del presidente è logisticamente difficile".