Usa, casa a fuoco: morti 3 bambini

Due adulti e tre bambini sono morti in un incendio avvenuto nella propria abitazione a New Orleans. Il fuoco è divampato, per cause ancora da accertare, nel primo dei due piani della casa: una donna, i suoi tre nipotini e la madre dei bambini, sono rimasti uccisi mentre il padre è riuscito a fuggire. Ai vigili del fuoco ha spiegato che quando ha cercato di mettere in salvo la sua famiglia, le fiamme avevano già raggiunto le camere da letto.