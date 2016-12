Usa, Carson difende uso delle armi

ll candidato repubblicano alla Casa Bianca Ben Carson, contrario alla stretta sulle armi da fuoco in America, torna sulla controversa questione con un'uscita destinata a far rumore: "Se i cittadini tedeschi non fossero stati disarmati dal regime nazista - ha affermato nel corso di un'intervista alla Cnn -, Adolf Hitler non avrebbe potuto compiere lo sterminio degli ebrei e l'Olocausto sarebbe stato di dimensioni molto ridotte".