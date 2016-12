Usa, capitano esercito fa causa a Obama: "Illegale guerra a Isis"

Un capitano dell'esercito americano fa causa al presidente Barack Obama, accusandolo di essere impegnato in una ''guerra illegale'' contro l'Isis in Iraq e in Siria. Nell'azione legale, sottolinea il "Washington Post", il capitano Nathan Michael Smith ritiene che Obama non abbia l'autorizzazione per la campagna anti-Isis perché non ha ottenuto l'autorizzazione del Congresso in base alla War Powers Resolution del 1973.