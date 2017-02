Usa, cancellato primo incontro tra Usa e NordCorea sotto Trump

Cancellato il primo incontro tra NordCorea e Usa sotto l'amministrazione Trump, dopo che il dipartimento di Stato ha negato il visto al diplomatico di Pyongyang. Secondo il Wall Street Journal, l'incontro, il primo su territorio americano dal 2011, tra il direttore generale per gli affari nordamericani del ministero degli Esteri nordcoreano, Choe Son Hui, ed ex funzionari Usa avrebbe dovuto tenersi all'inizio di marzo in un albergo di New York.