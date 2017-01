Usa, Camera approva primo passo verso abrogazione Obamacare

Di fatto il voto segna l'inizio dell'era di Donald Trump, che a differenza di Obama comincerà la sua avventura alla Casa Bianca forte di una solida maggioranza repubblicana a Capitol Hill.



Presto commissioni per redigere una nuova riforma sanitaria - Il testo approvato consentirà ai repubblicani di abolire l'odiata riforma con la sola maggioranza semplice al Senato, evitando così lo scenario di un ostruzionismo da parte dei democratici. Inoltre la risoluzione prevede l'istituzione di quattro commissioni di Camera e Senato per redigere una nuova riforma sanitaria. "Siamo di fronte a un passo fondamentale", ha esultato lo speaker della Camera Paul Ryan, uno dei più fieri oppositori della riforma sanitaria entrata in vigore nel 2010.



Repubblicani divisi su nuova riforma sanitaria - Ma al di là dell'esultanza i repubblicani si trovano ora a un bivio. Manca ancora, infatti, una vera alternativa alla Obamacare. E il partito è in realtà diviso al suo interno sulla necessità di andare così velocemente verso l'azzeramento della riforma, non essendo ancora stato trovato un accordo sulle nuove norme da mettere in campo. Il timore è che possa crearsi un vuoto a discapito di milioni di assicurati, che in assenza di norme e in attesa di una nuova legislazione potrebbero perdere la copertura. Con conseguenze disastrose.



Il forte valore politico del voto contro l'Obamacare - Ma, per il momento, a Trump era il segnale che interessava. Far capire in maniera tangibile che l'era Obama è finita e che con la nuova amministrazione saranno molte cose a cambiare radicalmente. Anche se non è detto che il tycoon voglia davvero sbarazzarsi in toto dell'Obamacare. Possibile che invece venga mantenuto l'impianto generale della riforma apportando però alcune modifiche sostanziali.