Usa, Camera approva 7,9 mld dollari di aiuti dopo l'uragano Harvey

La Camera Usa ha stanziato i 7,9 miliardi di dollari di aiuti iniziali per i soccorsi e la ricostruzione a seguito del passaggio dell'uragano Harvey in Texas. Nel dettaglio si tratta di 7,4 miliardi di dollari per l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze e di 450 milioni di dollari per la Small Business Administration. Il provvedimento passa ora al Senato e, salvo contrattempi, dovrebbe arrivare alla Casa Bianca entro la fine della settimana.