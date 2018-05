Usa, calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti: scatta l'obbligo voluto da Obama

7 maggio 2018 18:08 Usa, calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti: scatta lʼobbligo voluto da Obama Non solo ristoranti e supermercati, ma anche cinema e distributori automatici. Lo scopo è combattere lʼobesità che colpisce il 37% della popolazione

Entra in vigore una norma dell'Obamacare, la famosa riforma sanitaria dell'ex presidente degli Stati Uniti: da oggi i ristoranti e tutti i locali dove si vendono alimenti dovranno indicare il numero di calorie dei prodotti. Doveva essere applicata già nel 2015, ma erano stati concessi tre anni in più per adattarsi alle nuove regole. Lo scopo resta quello di combattere l’obesità. Secondo il National Center for Health Statistics, ne soffre quasi il 37% degli americani.

Una costola dell'ObamacareLa norma fa parte dell'Affordable Care Act, la famosa riforma sanitaria dell'ex presidente degli Stati Uniti, conosciuta solitamente come Obamacare. Tutti i locali che offrono cibo ai propri clienti dovranno provvedere a indicare la calorie. Ma non si sta parlando solo di ristoranti e supermercati, anche i cinema o i distributori automatici, che in tutto il territorio sono circa 5 o 6 milioni. E poi le catene che vendono piatti pronti e con almeno 20 locali. Alcune, come Starbucks e McDonald's si sono portate avanti e da tempo si possono leggere le calorie sui loro menù.