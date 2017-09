Usa, California pronta a diventare "Stato santuario": ok parlamento

Con un atto che ha tutto il sapore della sfida al presidente Donald Trump e al suo giro di vite contro i clandestini, il parlamento della California ha approvato una legge per diventare uno "Stato santuario" per gli immigrati, come hanno già fatto molte città americane. Per il via libera definitivo manca solo la firma del governatore Jerry Brown. In California, lo Stato più ricco e popoloso degli Usa, si stimano circa 2,7 milioni di irregolari.