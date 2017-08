Usa, California in fiamme: evacuate migliaia di persone

California in fiamme, con numerosi incendi boschivi alimentati da una ondata record di caldo sui livello massimi degli ultimi 113 anni e da terreni aridi e secchi per la prolungata siccità. I roghi si sono sprigionati anche in altri stati dell'ovest, come Colorado, Wyoming, Montana, nonche' la Columbia britannica, in Canada. Complessivamente sono migliaia le persone evacuate, tra cui alcune ferite, e centinaia gli edifici distrutti, case comprese.