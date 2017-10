Usa, calci al cane in ascensore: le telecamere incastrano la donna

Calci ripetuti a un cagnolino in ascensore. È quanto accaduto ad Aventura, in Florida, Stati Uniti. La colpevole, Keevonna Wilson, 24 anni, è stata arrestata dopo che le telecamere di sorveglianza l’hanno incastrata e hanno immortalato la sua crudeltà nei confronti dell’animale. Il cucciolo sta bene, anche se ha riportato ferite all’addome e alle orecchie. "Ora il cagnolino è al sicuro in una famiglia adottiva che si sta prendendo cura di lui", ha dichiarato Lilian Bohorquez, portavoce del rifugio per animali Miami-Dade County Animal Services.