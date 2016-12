Usa, cade il divieto di importare caffè e tessili da Cuba

Caffè nicaraguense

Gli imprenditori americani potranno riprendere a importare da Cuba anche caffè e articoli tessili. Il dipartimento di Stato Usa ha infatti aggiornato la lista dei prodotti importabili da imprenditori privati dopo il disgelo diplomatico e commerciale. L'Avana, da parte sua, ha abrogato il divieto per i cubani residenti all'estero di rientrare in patria via mare, aprendo la strada all'arrivo di navi da crociera Usa nei porti dell'isola.