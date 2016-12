Usa, cade il bando per gay e bisex: potranno tornare a donare il sangue

22:23 - Dopo 31 anni cade negli Stati Uniti il divieto di donare il sangue per omosessuali e bisessuali. La Federal Drug Administration ha deciso di mettere fine a una politica lanciata in pieno allarme Aids. Restano comunque delle restrizioni, in particolare per gli omosessuali e bisex che hanno avuto rapporti sessuali con partner dello stesso sesso nell'anno precedente alla donazione.

Il bando per omosessuali e bisex era a vita ed era imposto, sotto la spinta dell'allarme Aids degli anni 80, per proteggere le scorte di sangue in un periodo in cui si sapeva poco del male. "Ora - dicono gli esperti - i moderni test per l'Hiv non lo giustificano più".