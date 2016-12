Usa, cacciato dalla polizia l'agente che ha ucciso un nero disarmato

19:34 - Un agente bianco del South Carolina è stato incriminato per omicidio dopo aver sparato a un afroamericano uccidendolo. Il fatto è accaduto sabato. Il poliziotto aveva dichiarato di aver reagito per legittima difesa, ma è emerso un video che mostra l'agente aprire il fuoco contro l'uomo, apparentemente disarmato e in fuga. L'agente è stato cacciato dalla polizia.

Il poliziotto, Michael T. Slager, aveva dichiarato di aver temuto per la sua vita quando l'uomo, Walter L. Scott, 50 anni, durante un diverbio per una violazione stradale (la sua auto era stata fermata per un fanalino rotto) era riuscito a prendere il taser dell'agente. Una versione smentita dal video nel quale si vede che spara per otto volte contro l'uomo in fuga.



L'episodio è accaduto a North Charleston, nel South Carolina. Il sindaco ha confermato l'incriminazione del poliziotto proprio in seguito all'emergere del video. Le immagini erano state registrate con un telefonino da un passante, che le aveva poi fatte pervenire alla famiglia Scott. Il "New York Times" ha avuto accesso al video e lo ha pubblicato sul suo sito.



"Non giustifichiamo gli errori", ha detto il primo cittadino di North Charleston, nella conferenza stampa sul caso. Il sindaco ha inoltre comunicato che a breve tutti gli agenti di polizia in servizio per le strade della città verranno dotati di body camera. Poi, parlando dell'agente arrestato, ha rivelato che la moglie è incinta di otto mesi e che le autorità comunali si faranno carico della sua copertura sanitaria. In questa vicenda, ha detto, "sono due le famiglie coinvolte".

Usa, agente uccide nero disarmato