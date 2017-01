Usa: Bush senior in terapia intensiva, ricoverata anche la moglie

L'ex presidente degli Stati Uniti, George H. W. Bush, 92 anni, è stato trasferito in terapia intensiva all'ospedale di Houston a causa di una polmonite. Le sue condizioni sarebbero stabili. In serata anche la moglie Barbara è stata ricoverata in via precauzionale nello stesso ospedale, dopo avere manifestato affaticamento e tosse. Lo riporta la stampa americana.