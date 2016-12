01:44 - Per la quarta notte consecutiva il 41/esimo presidente degli Stati Uniti, George H.W. Bush, 90 anni, rimane ricoverato al Methodist Hospital di Houston, in Texas, dove è stato portato d'urgenza in ambulanza martedì scorso per una crisi respiratoria. "Il suo morale è sempre alto e continua a fare progressi, ma questa notte resterà ancora in ospedale", ha reso noto in serata il suo portavoce, Jim McGrath.