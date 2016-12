Un bus di turisti diretto da Los Angeles (California) a Pasco (Washington), si è capovolto sull'autostrada per motivi ancora da accertare. Nell'incidente sono morti una persona e altre 31 sono rimaste ferite, di cui 5 in modo grave. Il bus era stato coinvolto in un altro incidente poche ore prima di capovolgersi: in base a una prima ricostruzione, il mezzo si era schiantato ieri mattina contro la vetrata di un ristorante.