Usa, Buffett: "Costi per la sanità pesano sul mercato americano"

I crescenti costi per la sanità negli Stati Uniti continuano a porre un peso sulla performance del business in America e non è certo che il testo di riforma proposto dai repubblicani possa ribaltare la situazione. Parola di Warren Buffett, che ne ha parlato agli azionisti di Berkshire Hathaway, il suo trust. A suo avviso i costi per la sanità sono cresciuti incredibilmente, mettendo in difficoltà le aziende in concorrenza con quelle di altri Paesi.