Usa, bufera di neve sulla costa est: una vittima a New York

La bufera di neve che sta colpendo New York e la costa est degli Usa ha fatto la prima vittima. Si tratta di un portiere di un palazzo nell'Upper East Side di Manhattan, morto mentre stava spalando la neve. A causa del terreno scivoloso è caduto contro una finestra ed è deceduto per i tagli al collo e al viso. Intanto il sindaco Bill de Blasio ha invitato i cittadini a non lasciare le loro case se non strettamente neccesario.