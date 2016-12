Usa, brucia albero Natale: 6 morti

21:35 - Tragedia in una grande villa di Annapolis, in Maryland, negli Usa, dove un albero di Natale ha preso fuoco uccidendo quattro bambini tra i sei e gli otto anni e due dei loro nonni. L'enorme albero era alto oltre sei metri e le sue foglie erano in gran parte già secche: per cause da chiarire, ha preso fuoco riducendo in macerie l'intera abitazione da 6 milioni di dollari. I bimbi sarebbero morti nel sonno, soffocati dal fumo.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X