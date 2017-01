Usa, bombardiere B-52 perde motore durante il volo

Un bombardiere americano B-52 a lungo raggio utilizzato per il trasporto di testate nucleari ha perso un motore durate un recente volo di addestramento. Lo ha reso noto l'aeronautica militare statunitense. Il velivolo progettato per trasportare fino a 32mila chili di testate nucleari al momento dell'incidente non aveva esplosivi a bordo, ha spiegato un portavoce della Air Force.