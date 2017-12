Usa, blackout aeroporto Atlanta: migliaia di passeggeri a terra

Un blackout elettrico verificatosi alle 11:30 ora locale all'aeroporto internazionale di Atlanta "Hartsfield-Jackson" ha lasciato a terra migliaia di passeggeri e costretto a cancellare numerosi voli in partenza e in arrivo. La causa dell'incidente non è ancora stata accertata. Quello di Atlanta è uno degli scali più trafficati del mondo, con 2.500 voli e una media di 275mila passeggeri al giorno.