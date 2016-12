Usa, bimbo lasciato in auto e morto: ergastolo per il padre

In Georgia, negli Stati Uniti, un giudice ha condannato all'ergastolo un uomo per la morte del figlio di 22 mesi abbandonato all'interno dell'auto. L'episodio è accaduto nel 2014 ad Atlanta. Il bambino, lasciato per sette ore rinchiuso nella vettura mentre il padre 36enne era a lavorare, è morto per il caldo.