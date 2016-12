Usa, bimbo italiano scivola nella piscina della nave da crociera: è grave

16:26 - Crociera da incubo per una famiglia italiana. Il loro bimbo di 4 anni, che era sfuggito alla loro attenzione, è scivolato in una delle piscine "a onde" della Royal Caribbean, al largo della Florida. Ad accorgersi del tragico evento un passeggero che ha avvertito un bagnante, che lo ha riportato a galla. Il piccolo, che è rimasto sei minuti sott'acqua, è stato immediatamente soccorso e ora è ricoverato in ospedale, in gravi condizioni. L'episodio ha scatenato le polemiche per l'assenza di un bagnino a bordo.

L'incidente è il secondo che coinvolge un'unità della Royal Caribbean in meno di un anno. Sette mesi fa un bimbo inglese di sei anni per poco non è morto annegato sul fondo di una piscina della Independence of the Seas.



Mike Jachles, il portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco, ha definito l'accaduto un incidente. Le sue parole però non sono servite a fermare le polemiche. In molti pensano che tutto questo poteva essere evitato se i "giganti del mare" assumessero bagnini per sorvegliare le piscine.