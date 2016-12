Usa, bimbo di tre anni trova una pistola e spara alla madre: morta

13:11 - Un bimbo di tre anni ha sparato e ucciso per sbaglio la madre dopo aver trovato la pistola sotto il divano del salotto. La tragedia è avvenuta a Tulsa, in Oklahoma. In base a quanto si è appreso, la donna, 26 anni, era da sola in casa con il bambino e un'altra figlia di 1 anno: stava cambiando il pannolino alla piccola quando è stata colpita alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall'arma trovata dal bambino.