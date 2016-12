Usa, bimbo di tre anni "dimenticato" in auto: morto asfissiato

Camilo Juarez, 3 anni, è morto dopo essere stato lasciato da solo in auto con i finestrini chiusi mentre le temperature all'esterno superavano i 26 gradi. E' successo nella cittadina di Morraine, nell'Ohio: a quanto si apprende, il piccolo era sparito mercoledì sera da casa dei nonni. Dopo una breve ricerca, un parente lo ha trovato in un'auto posteggiata davanti casa. Trasportato subito in ospedale, il bimbo è morto nella notte.