Usa, bimbo di quattro anni trova una pistola in casa, si spara e muore

Un bimbo di quattro anni è morto ad Elgin, in Iowa , dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa che pare si sia sparato da solo. Lo riferiscono media statunitensi, citando lo sceriffo locale. Sembra che il piccolo abbia trovato la pistola in casa e si sia sparato accidentalmente mentre la madre era uscita in giardino. Nell'abitazione c'erano anche altri due bambini e due adulti.

Obama: "Bisogna agire contro violenza armi" - "Non ci sono più scuse per non agire. Dobbiamo rendere più difficile mettere le mani sulle armi d'assalto per chi vuole uccidere americani", ha detto il presidente Barack Obama, nel discorso settimanale al Congresso Usa. Nell'ultima settimana "abbiamo osservato momenti di silenzio per le vittime della violenza con le armi - ha aggiunto -. Troppo spesso questi momenti sono stati seguiti da mesi di silenzio". "Dobbiamo far ascoltare ai nostri figli i rischi che le armi pongono alle comunità, lo status quo non ha senso", ha concluso.