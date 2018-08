Usa, bimbo di 9 anni bullizzato a scuola perché gay: si suicida

Un bambino di 9 anni si è ucciso dopo aver subito quattro giorni di bullismo in una scuola pubblica per aver dichiarato la propria omosessualità. L'episodio è successo a Denver, in Colorado. Leia Pierce ha raccontato ad una tv locale che suo figlio, Jamel Myles, le aveva rivelato durante l'estate che era gay e che voleva andare a scuola e dire ai suoi compagni che era "orgoglioso" di esserlo.