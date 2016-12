Usa, bimbo di 5 anni uccide fratellino

14:28 - Un bambino di 5 anni ha sparato e ha ucciso per sbaglio il fratellino di 9 mesi nella cittadina di Elmo, in Missouri. Il bimbo era in casa con il fratellino e la madre e ha trovato l'arma, una calibro 22, sul letto: quando l'ha afferrata, è partito un colpo che ha colpito il fratellino nella culla. Il neonato è stato portato in ospedale a Kansas City, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Una vicina di casa ha raccontato che la madre era in casa da sola con i suoi quattro figli al momento in cui è partito lo sparo: oltre alla piccola vittima, gli altri hanno cinque anni, tre e uno e mezzo.