Usa, bimbo autistico "si innamora" di Biancaneve a Disney World: il video è virale

A due anni, Jack Jack è un bambino timido e diffidente, soprattutto con gli sconosciuti. Vive negli Stati Uniti e soffre di autismo ma, davanti a Biancaneve del parco divertimenti "Disney World" in Florida, si è sciolto in una serie innumerevole di sorrisi, sguardi e abbracci, dimostrando tanto affetto per la bella principessa. Il viaggio a Orlando con la famiglia risale a novembre, ma solo pochi giorni fa la mamma, la fotografa Amanda Coley, ha pubblicato su Youtube il video, che in breve ha totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni.