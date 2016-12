Usa, bimbo 3 anni si uccide accidentalmente con una pistola

Un bambino di tre anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente al petto. La tragedia si è consumata negli Stati Uniti, in una cittadina della Georgia. Il piccolo è stato trasportato immediatamente in ospedale ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è ancora chiaro come il bambino sia venuto in possesso della pistola. Nella casa c'erano anche il padre, la madre e due sorelle.