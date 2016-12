Usa, bimbi ammanettati a scuola: agente denunciato, video in Rete

In un video realizzato da una segretaria della scuola e postato online dalla Ucla, si vede il bimbo di 8 anni seduto su una sedia in lacrime e con le braccia legate dietro la schiena. Accanto a lui l'agente Sumner, che gli dice: "Non puoi dondolarti così, o fai quello che ti dico o pagherai le conseguenze".



Il bambino era stato allontanato dalla classe perché colpevole di disturbare. Il poliziotto lo aveva accompagnato al bagno ma, durante il percorso, il piccolo avrebbe cercato di colpirlo. Da qui la decisione di utilizzare le manette.



Quanto alla bambina, che ha sofferto una forte crisi dopo essere stata ammanettata tanto da venire trasportata in ospedale, era stata anche lei messa in isolamento per aver disturbato in classe. Apparentemente l'agente sarebbe intervenuto mentre la ragazzina cercava di divincolarsi dal preside e un insegnante.



La difesa dell'agente ha fatto sapere che in entrambi i casi Sumner "è intervenuto su richiesta della scuola e ha immobilizzato i ragazzini perché rischiavano di fare del male a loro stessi e agli altri".