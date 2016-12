Usa, bimba di quattro anni distribuisce per sbaglio eroina all'asilo

Spacciatrice per sbaglio. In una cittadina del Delaware, negli Usa, una bimba di soli quattro anni ha distribuito dosi di eroina all'asilo pensando si trattasse di caramelle. La piccola ha trovato nel suo zainetto circa 250 bustine di droga per un totale di quattro chili. In manette è finita la madre la quale, probabilmente per sbaglio, ha dato alla figlia lo zaino contenente l'eroina al posto di quello della scuola.