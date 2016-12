Usa,Bill Cosby libero su cauzione

Resta in libertà Bill Cosby, il popolare attore statunitense incriminato per aver aggredito sessualmente 12 anni fa una donna in Pennsylvania. Cosby, al termine dell'udienza in cui è stato deciso il rinvio a giudizio, è stato infatti rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da un milione di dollari. L'attore ha dovuto inoltre consegnare alle autorità il suo passaporto. La prima udienza è prevista per il 14 gennaio.